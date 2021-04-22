Ломаченко без боксу захопився іншим видом спорту

Знаменитий українець знайшов час для свого хобі – спортивної риболовлі, показавши, як ловить рибу й випускає: "Потрібно бажання загадувати"

Колишній чемпіон світу з боксу в легкій вазі Василь Ломаченко поки що простоює без боїв. Очікується, що влітку він зійдеться з японцем Накатані, а поки дозволяє собі розслаблятися. Давно відомо, що у хлопця з Білгорода-Дністровського є схильність до риболовлі. Про свої походи Вася часом розповідає в соцмережах.

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На цей раз боксер похвалився, як зловив невелику рибку (схоже, щуку), але, знявши її з гачка, відразу ж відпустив. Лише з посмішкою зауважив, що потрібно було бажання загадати. "Спортивна риболовля як спосіб відпочити від суєти", – підписав мешканець Одещини відеоролик.

До свого хобі Лома підключає і друзів. Раніше Усик і Ломаченко заінтригували сутичкою на воді.

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Ломаченко з новим уловом / Фото: Instagram

Останній раз дворазовий олімпійський чемпіон виходив на ринг в жовтні минулого року, коли за очками програв всі свої титули Теофімо Лопесу. Давати реванш українцеві американець відмовився.

Нещодавно Ломаченко показав, як готується до бою з японцем.

Згадаймо, як Вася зустрівся з Денис Берінчик та Олександром Усиком:

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