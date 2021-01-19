Обличчям "витерла" підлогу! Нокаут року в жіночому боксі (відео)

Німкеня Крістіна Хаммер на прізвисько "Леді Молот" стала переможницею в номінації "Нокаут року" в жіночому боксі. Такої честі 30-річну спортсменку удостоїла Всесвітня боксерська рада (WBC), яка раніше визнала аперкот Повєткіна в бою з Вайтом найкращим нокаутом-2020 у чоловіків.
Про визнання Хаммер WBC повідомила у себе в Instagram.
У грудні 2020 року в Кельні Крістіна Хаммер, яку називають секс-символом жіночого боксу, серією потужних ударів змусила впасти обличчям в підлогу рингу фінку Санну Турунен. Це був бій за тимчасовий титул чемпіонки світу за версією WBA в другій середній вазі.
Та перемога стала для Крістіни Хаммер 26-ю на професійному рингу, 12 з них здобуті нокаутом. Своєї єдиної поразки дівчина зазнала навесні 2019 року від американки Кларесси Шилдс.
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До речі, Крістіна Хаммер відома не тільки нокаутуючими ударами, але і ефектними знімками в Instagram, де у неї 175 тисяч фоловерів.
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Додамо, що народилася Крістіна Хаммер в селищі Новодолинське Карагандинської області Казахстану.
Дивіться нокаут року в чоловічому боксі
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