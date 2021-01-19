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Обличчям "витерла" підлогу! Нокаут року в жіночому боксі (відео)

19 січня, 10:41

Олег Люлька Олег Люлька

Німкеню казахстанського походження Крістіну Хаммер недарма прозвали "Леді Молот"

Німкеня Крістіна Хаммер на прізвисько "Леді Молот" стала переможницею в номінації "Нокаут року" в жіночому боксі. Такої честі 30-річну спортсменку удостоїла Всесвітня боксерська рада (WBC), яка раніше визнала аперкот Повєткіна в бою з Вайтом найкращим нокаутом-2020 у чоловіків.

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Про визнання Хаммер WBC повідомила у себе в Instagram.

У грудні 2020 року в Кельні Крістіна Хаммер, яку називають секс-символом жіночого боксу, серією потужних ударів змусила впасти обличчям в підлогу рингу фінку Санну Турунен. Це був бій за тимчасовий титул чемпіонки світу за версією WBA в другій середній вазі.

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Та перемога стала для Крістіни Хаммер 26-ю на професійному рингу, 12 з них здобуті нокаутом. Своєї єдиної поразки дівчина зазнала навесні 2019 року від американки Кларесси Шилдс.

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До речі, Крістіна Хаммер відома не тільки нокаутуючими ударами, але і ефектними знімками в Instagram, де у неї 175 тисяч фоловерів.

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Додамо, що народилася Крістіна Хаммер в селищі Новодолинське Карагандинської області Казахстану.

Дивіться нокаут року в чоловічому боксі

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

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