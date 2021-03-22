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Лежав і не рухався: український боксер ледь не вбив чемпіона Європи з кікбоксингу

22 березня, 10:11

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Василь Чоботар добув впевнену перемогу в першому раунді

У Броварах пройшов вечір боксу, де в головному поєдинку Денис Берінчик нокаутував Хосе Санчеса та захистив чемпіонський пояс WBO International у легкій вазі.

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А в андеркарді відбувся бій українського боксера першої напівсередньої ваги Василя Чоботаря проти німця Жоана Лікью, який є чемпіоном Європи з кікбоксингу.

Поєдинок завершився вже у першому раунді. Чоботар потужним ударом відправив супротивника в глибокий нокаут. Лікью довгий час лежав, не подаючи ознак життя.

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Для Чоботаря це була восьма перемога у восьми боях. Лікью зазнав першої поразки після шести перемог.

Нагадаємо, раніше знаменитий український боксер Іван Редкач звинуватив Чоботаря в покупці боїв. "Такі спортсмени, як Василь Чоботар, платять за бій, замість того щоб чесно битися і перемагати, а не ламати кар'єру інших бійців. Ви переплутали конкурс краси з боксом", – писав Редкач в соцмережах.

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