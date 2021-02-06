Русский
$ 27,89
33,45
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Легенда спорту провів бітву з блогером за правилами боксу: дивіться, що з цього вийшло

6 лютого, 11:35

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Переможець визначився вже в першому раунді

Бій між Флойдом Мейвезером і блогером Логаном Полом скасований, проте фанати боксу не залишилися без веселощів. Розважати їх зголосився легендарний бейсболіст Хосе Кансеко, який погодився на бій проти 22-річного блогера на ім'я Біллі Футбол.

Реклама

Читайте також: Дочка легенди спорту любить фотографуватися голою: неймовірно гарячі фото

Втім, 56-річна зірка бейсболу дати бій на рингу молодому опоненту не зумів. Уже в першому раунді Біллі накинувся на ветерана спорту і відправив того в нокдаун. Кансеко підвівся на коліно, однак потім показав, що у нього щось з плечем. Рефері змушений був зупинити бій, повідомляє bloodyelbow.com.

У 2009 році Кансеко вже брав участь в поєдинку зі змішаних єдиноборств проти знаменитого південнокорейського кікбоксера Чхве Хон Мана з ростом в 2,18 м. Хосе, який був нижче суперника на 20 см, програв технічним нокаутом вже в першому раунді, але знатно повеселив публіку на тлі гіганта.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бокс бейсбол блогер відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Усик це витримає? Небитого супертяжа нокаутували вже в другому раунді
Усик це витримає? Небитого супертяжа нокаутували вже в другому раундіБокс
Оце так нокаут! Боєць склався, як гумовий, від удару вилетіла навіть капа
Оце так нокаут! Боєць склався, як гумовий, від удару вилетіла навіть капаБокс
Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут у 47 років
Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут у 47 роківMMA
Усик нарешті отримав титульний бій: що це означає і хто буде суперником
Усик нарешті отримав титульний бій: що це означає і хто буде суперникомБокс
Пішла з боксу і стала моделлю: яскраві фото красуні Валерії
Пішла з боксу і стала моделлю: яскраві фото красуні ВалеріїБокс
Великий у великого хлопця: Кличко похвалився своєю іграшкою
Великий у великого хлопця: Кличко похвалився своєю іграшкоюБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти