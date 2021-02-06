Легенда спорту провів бітву з блогером за правилами боксу: дивіться, що з цього вийшло

Бій між Флойдом Мейвезером і блогером Логаном Полом скасований, проте фанати боксу не залишилися без веселощів. Розважати їх зголосився легендарний бейсболіст Хосе Кансеко, який погодився на бій проти 22-річного блогера на ім'я Біллі Футбол.

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Втім, 56-річна зірка бейсболу дати бій на рингу молодому опоненту не зумів. Уже в першому раунді Біллі накинувся на ветерана спорту і відправив того в нокдаун. Кансеко підвівся на коліно, однак потім показав, що у нього щось з плечем. Рефері змушений був зупинити бій, повідомляє bloodyelbow.com.

У 2009 році Кансеко вже брав участь в поєдинку зі змішаних єдиноборств проти знаменитого південнокорейського кікбоксера Чхве Хон Мана з ростом в 2,18 м. Хосе, який був нижче суперника на 20 см, програв технічним нокаутом вже в першому раунді, але знатно повеселив публіку на тлі гіганта.

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