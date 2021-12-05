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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Хто найсильніший супертяж усіх часів? Промоутер Ф'юрі дав відповідь на запитання

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
5 грудня, 08:45
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Боб Арум спрогнозував результат бою між своїм підопічним та легендарним боксером ХХ століття Мухаммедом Алі
Мухаммед Алі vs Тайсон Ф'юрі
Мухаммед Алі vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку 89-річного спеціаліста, для нинішнього чемпіона світу WBC у хевівейті немає суперників ані в минулому, ані в теперішньому часі. Навіть величний Мухаммед Алі не зміг би встояти проти Тайсона Ф'юрі.

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"Ф'юрі виграв би. Жоден ваговик ні до Алі, ні після не зміг би перемогти Ф'юрі. Він неймовірний.

Боксери на зріст понад два метри, за часів Алі, були лохами, бо не вміли рухатися, і в них вистачало вад.

Мухаммед Алі злякався бою проти диктатора
Мухаммед Алі злякався бою проти диктатора / Фото: Getty Images

І ось з'являється хлопець на зразок Ф'юрі, який тримає неймовірні удари і рухається як напівсередньоваговик, сам має непоганий удар і вміє боксувати. Такої комбінації ще не бачили.

Мені шкода Вайлдера, який чудовий боєць, тому що він з'явився в епоху, яка подарувала нам Ф'юрі.

І це не випадковість, бо Тайсон переміг Володимира Кличка, коли той був на висоті, і ніхто не давав Ф'юрі і шансу", – наводить слова Арума vringe.com.

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі
Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

Нагадаємо, раніше Арум заявив, що його підопічний переміг би легендарного Майка Тайсона – навіть у найкращі роки останнього.

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Як би там не було насправді, але це все віртуальні бої і хто міг би перемогти насправді – питання риторичне.

Тайсон Ф'юрі vs Майк Тайсон
Тайсон Ф'юрі vs Майк Тайсон / Фото: YouTube

А тим часом, можливість побачити сутичку двох суперважковаговиків сучасності між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі зростають. За словами того ж Боба Арума, бій можна буде провести у березні наступного року у Саудівській Аравії.

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Усик і Ф'юрі
Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоправда, для того щоб бій Усик – Ф'юрі відбувся у березні, потрібно відкупитися від Ентоні Джошуа, який має опцію обов'язкового реваншу з українцем після вересневої поразки в Лондоні.

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