Хто на Землі здатний побити Ломаченка: японець багато чого "накопав" на українця

Легковаговик Масаесі Накатані розповів, чому так хотів зустрітися з колишнім чемпіоном Василем Ломаченком та шукав про нього всіляку інформацію

Василь Ломаченко проти Масаесі Накатані / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе наступний бій у ніч з 26 на 27 червня в Лас-Вегасі. Його суперником стане японський легковаговик Масаесі Накатані, який розповів, чому так хотів зустрітися з українцем. Раніше ми повідомляли, що в бою з Накатані Ломаченко буде рибалити.

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"Вважаю цей бій великою можливістю. Спостерігаючи за Ломаченком, я ніколи не уявляв, що буду битися з ним. До того як він піднявся в легку вагу, мене вражали деякі бої, в яких він декласував суперників, граючи з ними. У нього унікальна робота ніг, якої немає більше ні в кого. Його майстерність була настільки фантастичною, що я навіть цікавився, хто на Землі здатний його перемогти. Його домінуючі перемоги чудові", – сказав Накатані The Ring

З тих пір, як Ломаченко піднявся в легку вагу, він виглядає інакше в порівняно з тим, яким був. Треба віддати йому належне, адже важка перемога над Хорхе Лінаресом була значною, вона показала його ексклюзивний набір навичок. З іншого боку, в легкій вазі він не продемонстрував свій бокс, який робив його особливим"

Нагадаємо, що в суботу вночі Василь вийде в ринг уперше після поразки від Теофімо Лопеса.

На рахунку Накатані 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від кривдника українця Теофімо Лопеса. Масаесі швидко відійшов від невдачі і в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо, завоювавши титул інтерконтинентального чемпіона WBO.

Раніше з'явилася інформація, що за перемогу Ломаченка на Олімпіаді-2008 заплатили 700 тисяч доларів.