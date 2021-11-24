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Аякс --
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Інтер --
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Шериф --
Реал --
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Спортинг --
Боруссія Д --
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Атлетіко --
Мілан --
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Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Брюгге --
Лейпциг --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
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Верес --
Динамо --
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Львів --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Крутіше за Усика тільки один: найпрестижніший рейтинг боксу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
24 листопада, 10:12
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Американський журнал The Ring, який називають Біблією світового боксу, опублікував оновлений рейтинг найкращих бійців незалежно від вагової категорії
Сауль Альварес vs Олександр Усик
Сауль Альварес vs Олександр Усик / Фото: Getty Images

Володар титулів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зберіг другу позицію. Вище за нього – тільки мексиканець Сауль Альварес, який у листопаді нокаутував Калеба Планта у бою за чемпіонство у другій середній вазі.

Після дострокової перемоги над Шоном Портером чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд піднявся на третій рядок рейтингу The Ring.

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Василь Ломаченко залишається на дев'ятій позиції, але може піднятися, якщо 11 грудня у Нью-Йорку переможе африканця Річарда Коммі на прізвисько Термінатор.

ТОП-10 БОКСЕРІВ ЗА ВЕРСІЄЮ THE RING

  • Сауль Альварес
  • Олександр Усик
  • Теренс Кроуфорд
  • Наойя Інуе
  • Джош Тейлор
  • Еррол Спенс
  • Теофімо Лопес
  • Хуан Франциско Естрада
  • Василь Ломаченко
  • Казуто Йока

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Нагадаємо, що Сауль Альварес, який бився в різних дивізіонах – від 67 до 79 кг, днями розбурхав світ боксу переходом до крузервейту.

А пізніше взагалі не виключений поєдинок Альвареса з Усиком або навіть Ф'юрі – у надважкій вазі.

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Олександр Усик і Сауль Альварес
Олександр Усик і Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
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