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Крутіший за Кличків! Комплімент Усику від російської жертви

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
9 жовтня, 18:18
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Після перемоги над Ентоні Джошуа на адресу Олександра Усика прозвучали дуже гучні слова від Артура Бетербієва – хоча перед боєм з британцем він пророкував українцеві поразку
Бетербієв віддав належне Усику
Бетербієв віддав належне Усику / Фото: Getty Images, Reuters

Чемпіон світу в напівважкій вазі Артур Бетербієв із РФ, коментуючи перемогу Усика над Ентоні Джошуа, назвав Олександра найкращим боксером України за всі часи.

"Перед боєм я сказав, що Джошуа – фаворит. Я говорив, що Ентоні виграє, тому що він справжній важ. Але Усик зробив свою роботу дуже добре. Наразі він, я не побоюся сказати це, найвеличніший боксер, либонь, з усіх тих, які були і є в Україні", – заявив Бетербієв в ефірі boxingtv.pro.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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Цікаво, що при цьому, на думку Бетербієва, сенсаційна перемога Усика над Джошуа не обійшлася без фарту.

"Усик – молодець. Йому пощастило – в хорошому сенсі. Є люди, які пашуть, і їм щастить. А є люди, які не пашуть, нічого не вкладають, але їм десь фартонуло. Усик з тієї категорії, хто реально тренується, паше, докладає всіх зусиль, і йому пощастило. Джошуа провів не найкращий бій в своїй кар'єрі, як ми вже знаємо. Усик же провів найкращий бій в кар'єрі", – сказав Бетербієв, якого Усик здолав на переможній для себе Олімпіаді-2012 в Лондоні

Бетербієв і Усик
Бетербієв і Усик / Фото: Getty Images, Instagram

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа має відбутися не пізніше 25 квітня.

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Варіантами місця проведення повторного бою називають Велику Британію, Київ і Близький Схід.

При цьому після сенсаційної перемоги в першому поєдинку вже Усик – беззаперечний фаворит реваншу з Джошуа у букмекерів.

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