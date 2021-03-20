Русский
$ 27,68
32,98
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Новини боксу

Криваве місиво в кулачних боях: ринг залило кров'ю, а на бійцях не було живого місця

20 березня, 14:46

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Спорт для справжніх чоловіків

Поєдинок між Леонардо Гарсією і Джо Елмор став окрасою турніру з кулачних боїв BKFC 16. Бійці видали неймовірну рубку, а переможця вдалося визначити лише суддівським рішенням після виснажливих п'яти раундів.

При цьому, бійці настільки не шкодували один одного, що весь ринг залили кров'ю, а після завершення поєдинку на них було страшно дивитися.

Відзначимо, що Гарсія виграв бій з рахунками 49-46, 50-45 і 50-45. Для нього це був перший поєдинок з 2019 року.

Раніше ми писали про скандальний нокаут в боксі: боксер напав на суперника зі спини, коли той прямував в свій куток.

Раніше ми писали про неймовірний нокауті: боксер навіть не зрозумів, що його вирубили. Один удар вирішив долю поєдинку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Кулачні бої

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Легенда жіночого боксу не змогла повернути собі звання абсолютної чемпіонки світу
Легенда жіночого боксу не змогла повернути собі звання абсолютної чемпіонки світуБокс
Убивча двійка, після якої боксер повзав рингом як немовля
Убивча двійка, після якої боксер повзав рингом як немовляБокс
Український Тайсон важить 122 кг і вирубав всі своїх суперників:
Український Тайсон важить 122 кг і вирубав всі своїх суперників: "Класний боксер"Бокс
Олександр Усик:
Олександр Усик: "Я не знімався у фільмі Оксани Марченко. Це – інформаційна війна"Бокс
"Спадкоємець" Кличка в Німеччині "замісив" небитого венесуельцяБокс
Дівчина без комплексів: сексуальна боксерка роздяглася до трусиків на зважуванні
Дівчина без комплексів: сексуальна боксерка роздяглася до трусиків на зважуванніБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти