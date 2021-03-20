Криваве місиво в кулачних боях: ринг залило кров'ю, а на бійцях не було живого місця

Поєдинок між Леонардо Гарсією і Джо Елмор став окрасою турніру з кулачних боїв BKFC 16. Бійці видали неймовірну рубку, а переможця вдалося визначити лише суддівським рішенням після виснажливих п'яти раундів.

При цьому, бійці настільки не шкодували один одного, що весь ринг залили кров'ю, а після завершення поєдинку на них було страшно дивитися.

Відзначимо, що Гарсія виграв бій з рахунками 49-46, 50-45 і 50-45. Для нього це був перший поєдинок з 2019 року.

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Раніше ми писали про неймовірний нокауті: боксер навіть не зрозумів, що його вирубили. Один удар вирішив долю поєдинку.

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