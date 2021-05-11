Кличко стрибав з парашутом на 9 травня, а за нього на землі переживали брат і племінниця

Мер Києва Віталій Кличко проходить курс з парашутного спорту з інструкторами на столичному аеродромі Чайка, а Володимир Кличко прийшов підтримати вічного чемпіона

Віталій Кличко стрибав з парашутом, а Володимир його підтримував/Фото paraskuf.com.ua

Мер Києва і вічний чемпіон світу з боксу за версією WBC Віталій Кличко освоює стрибки з парашутом на столичному аеродромі "Чайка". А його не менш титулований брат Володимир з 6-річною дочкою Кайей Євдокією виступили в ролі команди підтримки. Раніше Кличко поділився старою фотографією.

"В уряді не всі овочі", – зазначив Дмитро Карпеков, президент Асоціації ПАРА-СКУФ після першого стрибка з мером Києва Віталієм Кличком

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"Віталій Володимирович Кличко – наш новий студент, успішно освоює курс AFF з інструкторами Асоціації ПАРА-СКУФ на столичному аеродромі "Чайка". З ним легко і просто. Це людина, яка в усьому прагне досконалості і не зупиняється на досягнутому", – повідомляється на сторінці ПАРА-СКУФ в Instagram

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"2 стрибка зробили з Віталієм один за одним 9-го травня... Цікаво було спостерігати за такою людиною в такій нестандартній ситуації", – написав під постом парашутист Сергій

Раніше ми писали, що Віталій Кличко – справжній боєць, а Володимир навчився їм бути, пристосовувався.

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