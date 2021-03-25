Кличко святкує в пустелі! Боксеру в хустці не віриться, що він протримався 45 років

Легендарний боксер суперважкої ваги Володимир Кличко святкував день народження в пустелі. Принаймні, звідти з арафаткою на голові колишній чемпіон світу звернувся до своїх підписників і подякував за привітання. Сьогодні українському бійцю виповнилося 45 років. А раніше ми давали весь гарем Володимира Кличка – від Playboy до Голлівуду.

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Володимир Кличко / Фото: Instagram

"Привіт, друзі, спасибі вам за добрі побажання на день народження! Мені 45 років, і я не можу в це повірити – вау, я протримався 45 років і, сподіваюся, ще багато попереду. Я бажаю вам любити себе, свою сім'ю, любити своїх друзів, любити своє місто, в якому ви живете, любити свою країну, любити свою роботу, бути одержимими своїми цілями, і ви їх досягнете!", – запевнив Володимир на своїй сторінці в Instagram

За свою кар'єру Володимир Кличко здобув 64 перемоги в профі, зазнавши лише п'ять поразок. Протягом цілого десятиліття українець домінував в суперважкій вазі. Він встановив рекорд за кількістю переможених суперників в боях за чемпіонські пояси. Також Кличко володів титулом чемпіона світу протягом рекордних 4382 днів (12 років).

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Зараз Володимир не тільки займається бізнесом, але також пише книги і читає лекції. А по книгам Кличко викладатимуть в Гарварді.

Ми також писали, що Кличко програв 7-річному хлопчику і побив всі рейтинги на телебаченні.

Володимир Кличко катається на серфінгу по Дніпру Відео: Instagram

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