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Кличко сподобалося: Гейден з красунчиком та новою зачіскою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
25 листопада, 10:55
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Такою щасливою Гейден Панеттьєр, яка народила 2014-го доньку Володимиру Кличку, шанувальники давно вже не бачили
Гейден Панеттьєр з Кличком і без нього
Гейден Панеттьєр з Кличком і без нього / Фото: Getty Images, Instagram

Колишня наречена Володимира Кличка Гейден Панеттьєр – нечаста гостя у соцмережах. Але останнім часом екскохана українського боксера взялася активно радувати фоловерів свіжими фото.

Сьогодні 32-річна блондинка похвалилася в Instagram новим іміджем – Гейден розпустила волосся.

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Такою Панеттьєр була нещодавно

А такою Гейден постала перед фоловерами тепер

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При цьому серед тисяч підписників, які поставили лайк під цим фото, виявилася дружина Віталія Кличка – Наталія.

Додамо, що на свіжому знімку колишню наречену Володимира Кличка зафіксовано в літаку з мамою та підстриженим наголо красуничком.

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Як ми писали раніше, Гейден Панеттьєр відпочивала останніми днями на Таїті.

Нагадаємо, Гейден та Володимир Кличко зустрічалися з 2009 року. 2014-го у них народилася дочка Кая Євдокія, але 2018-го пара розпалася, після чого дівчина пустилася берега.

За даними ЗМІ, Гейден почала випивати. Апогеєм же розгульного життя став конфлікт із бойфрендом Браяном Гікерсоном, який побив її у нічному клубі. До того ж, це був не перший випадок рукоприкладства!

Щодо доньки Гейден Каї Євдокії, якій у грудні виповниться сім років, то вона живе в Україні у бабусі – мами Віталія та Володимира Кличків.

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