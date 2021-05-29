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"Кличко любить курячу мінералку і курячі цукерки. Так він сам – курка": Бріггс викликає на бій українця

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 травня, 15:11
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Відомий американський боксер Шеннон Бріггс вирішив за допомогою образ викликати на бій Володимира Кличка
Шеннон Бріггс хоче бою з Володимиром Кличком
Шеннон Бріггс хоче бою з Володимиром Кличком / Фото: Instagram

Цього хлопця вже не зупинити. Шеннон Бріггс щосили почав розкручувати бій, який сам і придумав. Спочатку Бріггс заявив, проведе поєдинок проти Володимира Кличка. Який, нібито, повертається.

Потім почав провокувати українця: "Кличко, виходь і бийся! Не будь матусею".

І ось нова порція образ від Бріггса.

"Він з'їв так багато курок, що сам став однією з них. Йому подобається смажений рис з куркою. Він навіть любить курячі оладки з курячим сиропом і курячим маслом. Курячу мінералку. Курячі цукерки. Його подушка набита курячим пір'ям. Він хоче вийти на вулицю з друзями, але знає, що там ховається чемпіон, бажаючи застати його зненацька" , – написав Шеннон в Instagram.

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Нагадаємо, американець довгий час переслідував Володимира Кличка, вимагаючи бою. Одного разу справа дійшла до того, що Бріггс підкараулив Кличко-молодшого під час плавання на дошці і за допомогою хвиль від моторного човна скинув українця у воду.

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