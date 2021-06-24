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Кличко і Усик зустрілися на пірсі: Різниця в габаритах все ще серйозна

Олена Павлова Олена Павлова
24 червня, 16:19
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Колишній чемпіон світу Володимир Кличко зустрівся з українським супертяжем Олександром Усиком. Любителі боксу розраховують, що Кличко допоможе Усіку в підготовці до Джошуа
Встреча Владимира и Кличко и Александра Усика
Встреча Владимира и Кличко и Александра Усика / Фото: Instagram

Легенда суперважкої ваги Володимир Кличко зустрівся з колишнім абсолютним чемпіоном крузервайта Олександром Усиком, який зараз штурмує Королівський дивізіон і повинен провести бій за кілька поясів з британцем Ентоні Джошуа. Раніше Усик надів футболку Динамо і став у ворота.

Спільне фото з пірсу, де компанію Усіку склала його дружина Катерина, з'явилося в спільному Instagram Василя Ломаченка та Олександра Усика LOMUS.

Любителі боксу у ту ж мить почали порівнювати антропометричні дані боксерів:

  • "Різниця в габаритах, звичайно, все ще серйозна. Важкувато буде з Джошуа"
  • "На тлі Кличко Усик набагато менше. Важко буде Усику в бою з Джошуа"
  • "Дуже видно різницю в габаритах Саші і Володі. І якщо Саша почне рвати хевівейт, то це буде ганьба нинішнім чемпіонам"

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"Сподіваюся, Володимир допоможе Саші в підготовці до бою з Джошуа, це ідеальний за габаритами спаринг-партнер. Кличко знає, як працювати проти Джошуа, плюс Анатолій Миколайович допоможе. Загалом, Саня не залишиться без допомоги", – вважає інший підписник сторінки

Нагадаємо, що в квітні 2017 року Кличко-молодший програв Джошуа нокаутом у 11 раунді, хоч у 6-му відправив англійця в нокдаун. І після цього Володимир прийняв рішення про завершення кар'єри.

Раніше інсайдери повідомляли, що бій Джошуа – Усик відбудеться в Великобританії 25 вересня.

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