Кличко і Ф'юрі в одному флаконі: дивіться, який велетень спарингує з Тайсоном

До липневого протистояння з Вайлдером "Циганському королю" допомагає підійти у всеозброєнні велетень з Казахстану, котрий двічі стояв на олімпійському п'єдесталі

Тайсон Ф'юрі і його спаринг-партнер Іван Дичко / Фото: Instagram

Готуватися до поєдинку з Деонтеєм Вайлдером, який має відбутися 24 липня, Тайсону Ф'юрі в Каліфорнії допомагає незвичайний спаринг-партнер – у нього є спільне як з самим Ф'юрі, так і з Володимиром Кличком.

Як і Володимир Кличко, він народився в Казахстані.

Як і у Тайсона Ф'юрі, його зріст – 206 см.

"Близнюки", – так назвав самого себе і свого спаринг-партнера сам Ф'юрі

Знайомтеся, це Іван Дичко, бронзових призер двох Олімпіад (2012, 2016) і чемпіон Азії-2013.

"Якщо хочеш стати найкращим, треба працювати з найкращими", – підписав в Instagram своє спільне фото з Тайсоном Ф'юрі в ринзі Іван Дичко

Однак Іван Дичко не тільки допомагає Ф'юрі, але просуває свою сольну кар'єру в профі-боксі. Там у нього дев'ять перемог у дев'яти боях, всі здобуті нокаутом.

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Нагадаємо, спочатку Ф'юрі мав битися з Джошуа, але арбітражний суддя зобов'язав його провести третій бій з Вайлдером. На своєму поєдинку 24 липня в штаті Невада Ф'юрі і Вайлдер планують зібрати 40 тисяч уболівальників.