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Кличко готовий повернутись на ринг! Інтригуюча заява українського боксера

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
14 грудня, 17:33
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Владислав Сіренко відзначив відмінну фізичну форму, в якій перебуває Володимир Кличко, та його майстерність
Володимир Кличко готовий до виходу на ринг
Володимир Кличко готовий до виходу на ринг / Фото: Колаж: Сьогодні

Кілька днів тому Володимир Кличко відвідав тренування українського супертяжа Владислава Сіренка. Спостерігаючи за тренуваннями легендарного боксера, Сіренко відзначив фізичні кондиції та майстерність молодшого Кличка.

"Вийшло, що Володимир тренувався цього тижня на олімпійській базі.

Ми спостерігали його тренування. Спостерігаючи за його роботою, вже можна чогось навчитися.

/ Фото: Instagram

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Наскільки знаю, вын постійно тренується, наскільки регулярно не знаю. Що він у хорошій формі – можу вам сказати точно. Бачив це на власні очі.

Було б дуже круто побачити його на рингу. Здається, для багатьох це питання, яке літає у хмарах", – сказав Сіренко в інтерв'ю fightnews.info.

Як відомо, зараз 26-річного боксера тренує колишній наставник Володимира Кличка Джеймс Алі Башир.

18 грудня відбудеться поєдинок двох українських боксерів – Владислава Сіренка та Андрія Руденка.

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Владислав Сіренко vs Андрій Руденко
Владислав Сіренко vs Андрій Руденко / Фото: Колаж: Сьогодні

Сам Володимир Кличко не виключає, що його повернення на ринг відбудеться у найближчі п'ять років. Це може бути навіть якийсь виставковий поєдинок.

Також ми повідомляли, як легендарний чемпіон Володимир Кличко нагадав Василю Ломаченку, що таке патріотизм.

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Кличко в шоці від вчинку Ломаченка
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