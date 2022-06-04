Камбосос – Хейні: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона

Пряма трансляція поєдинку в Мельбурні Джорджа Камбососа та Девіна Хейні. За чемпіонським поєдинком можна буде безкоштовно стежити на стрімінговому сервісі

Джордж Камбосос vs Девін Хейні

У неділю, 5 червня, у Мельбурні відбудеться велике боксерське шоу, головною подією якого стане поєдинок абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа з чемпіоном світу за версією WBC у легкій вазі американцем Девіном Хейні.

Раніше планувалося, що у цьому поєдинку замість Хейні виступить українець Василь Ломаченко. Але наш боксер відмовився від бою через агресію Російської Федерації проти України.

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Поєдинок безкоштовно транслюватиметься медіасервісом MEGOGO. Початок трансляції – 04:00 по Києву.

Старт головного поєдинку очікується не раніше 06:30 вранці 5 червня.

Трансляція бою Камбосос – Хейні

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Обидва суперники підходять до цього поєдинку непереможними: Камбосос виграв усі 20 боїв, 10 із них нокаутом, Хейні вийшов переможцем у 27 боях із 27, 15 із них завершилися достроковою перемогою американця.

Джордж Камбосос vs Девін Хейні / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз букмекерів на бій Камбосос-Хейні. Експерти віддають перевагу в цьому поєдинку Девіну Хейні. На перемогу американця коефіцієнт дорівнює 1.67, тоді як на перемогу абсолютного чемпіона він становить 2.20, а на нічию – 15.00.

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Також за котируваннями букмекерів можна зробити висновок, що вони очікують на перемогу Хейні за очками – 2.00.

Раніше ми повідомляли, що на процедурі зважування перед поєдинком Джорджу Камбососу довелося зняти труси, щоб укластися в ліміт вагової категорії (61,2 кг).

Джорджу Камбососу довелося зняти білизну, щоби провести бій / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум пообіцяв організувати поєдинок Василя Ломаченка з переможцем пари Камбосос – Хейні.