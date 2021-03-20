Як Україна знищувала Росію: топові перемоги наших боксерів

У Москві сьогодні пройде вечір боксу, де в одному з поєдинків зустрінуться українець Віктор Плотников і росіянин Олександр Беспутін.

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Плотников про бій дізнався лише два дні тому, коли його попросили замінити аргентинця Максиміліано Верона, який підхопив коронавірус. Природно, що без підготовки Віктору буде складно скласти солідну конкуренцію ексчемпіону. Але ми віримо в нашого бійця і мотивуємо його трьома крутими перемогами України над Росією в боксі.

Кличко відправив Султана на пенсію

2008 року Володимир Кличко проводив об'єднавчий бій проти Султана Ібрагімова. Українець впевнено пройшов всю дистанцію і завдав єдиної в кар'єрі поразки Ібрагімову – 117-111, 118-110, 119-110. Після цього бою росіянин завершив кар'єру.

Знищення "Русского Вітязя"

У Росії вірили, що якщо хтось і може перемогти Володимира Кличка – то це Олександр Повєткін. Щоб організувати такий поєдинок, росіянам довелося викласти 23 млн доларів. З яких 17 пообіцяти Кличку. Восени 2013 року у Москві пройшов бій за звання чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO. Кличко чотири рази відправляв Повєткіна в нокдаун і переміг одноголосним рішенням суддів – 119-104, 119-104, 119-104.

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Абсолют Усика

Ще одні надії Росії розбив Олександр Усик влітку 2018 року. Фінал Світової серії повинен був пройти в Саудівській Аравії, але Росія зробила все, щоб роздобути поєдинок Усика і Мурата Гассієва, де на кону було звання абсолютного чемпіона світу. Усик залишав Москву з поясами WBO, WBC, IBF, WBA і кубком Мухаммеда Алі, впевнено вигравши за очками – 120-108, 119-109, 119-109.

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