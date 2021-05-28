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Як три краплі води: подивіться, наскільки схожі сини Тайсона Ф'юрі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
28 травня, 08:32
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У Тайсона Ф'юрі – троє синів. І все як дві краплі води схожі на свого батька. У них навіть така ж зачіска, якою раніше міг похвалитися боксер. поки не поголився налисо
Тайсон Ф'юрі зі своєю сім'єю
Тайсон Ф'юрі зі своєю сім'єю / Фото: Instagram

Дружина чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Періс показала сімейне фото боксера разом зі своїми трьома синами. Кинулася в очі неймовірна схожість батька з дітьми. Нагадаємо, що Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій з Вайлдером і пообіцяв його розтрощити в першому раунді.

Всі сини Ф'юрі мають однакову зачіску, яку носив їх батько деякий час назад. А старший син навіть може похвалитися таким же пузиком, як у голови сім'ї.

Відзначимо, що в родині Ф'юрі виховуються п'ятеро дітей – дочки Венесуела і Валенсія, троє синів на ім'я Принц Тайсон Ф'юрі II, принц Адоніс Амазія і Принц Джон Джеймс. Тайсон неодноразово запевняв, що його сини також стануть боксерами.

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