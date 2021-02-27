Кадр дня: експромоутер Усика прийшов у піжамі на зважування найкращого боксера світу

Едді Гірн дотримав своєї обіцянки і надів модний комплект від Канело

Вночі проти неділі, 28 лютого, у Маямі Сауль Канело Альварес проведе бій з турецьким боксером Авні Йилдиримом на прізвисько "Містер Робот". А напередодні боксери пройшли офіційну процедуру зважування, вклавшись в ліміт другої середньої ваги – 76,2 кг. Раніше ми писали, що найкращий боксер сучасності відмовився від чемпіонського титулу.

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Вага Канело, який є безперечним фаворитом, становила рівно 76 кг, а його суперник показав на вагах таку саму цифру.

Але зіркою вечора стали навіть не боксери, а британський промоутер Едді Гірн, який є організатором бою Канело. Англієць, як і обіцяв в одному з інтерв'ю, прийшов на церемонію зважування боксерів у піжамі від Dolce&Gabbana, яку йому подарував Альварес.

Реклама Зважування Сауля Альвареса і Авні Йилдирима / Фото: matchroomboxing

Нагадаємо, що для Канело цей бій стане розігрівом. Найкращий боксер світу незалежно від категорії планує провести у 2021 році чотири поєдинки. Причому інші три – проти чинних чемпіонів світу: у травні – проти чемпіона WBO британця Біллі Джо Сондерса, у вересні – проти володаря титулу IBF американця Кейлеба Плента, і в грудні – проти "суперчемпіона" WBA на дивізіон нижче японця Рьоти Мурати.

Нагадаємо, що в своєму останньому бою в кінці грудня чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях мексиканець Сауль Альварес здобув впевнену перемог у над британцем Каллумом Смітом і виборов пояс WBA і WBC у 2-й середній вазі.

Проморолик бою Альварес – Ковальов

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