Усик розсівся на колії перед поїздом (фото)

З'явилися несподівані знімки знаменитого українського боксера. Олександр вирішив скоротати час, присівши на залізничному полотні. І про що він тільки думає?

Олександр Усик на рейках / Фото: Instagram

Завжди обережний в рингу, Олександр Усик здивував своїх шанувальників за його межами.

Знаменитий боксер в джинсових шортах і кепці вирішив прогулятися по рейках. І не просто прогулятися, він ще й присів на залізничне полотно.

Хоча "Укрзалізниця" регулярно нагадує, що робити це заборонено, оскільки, м'яко кажучи, небезпечно.

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При цьому видно, що в бік Усика колією прямує локомотив, що тягне за собою вагони. Між Усиком і локомотивом – метрів сто.

Можна тільки здогадуватися, який зміст вкладає олімпійський чемпіон Лондона-2012 і абсолютний чемпіон світу в крузервейті в фотографії з незвичайної локації, опубліковані в його інстаграм-сторіз. Можливо, Усик має на увазі, що готовий до зустрічі з "погятом" на ім'я Ентоні Джошуа.

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Раніше ми писали, що Усик і Джошуа ось-ось укладуть контракт і вже визначилися з ареною. За останніми даними, бій за титули WBA, WBO, IBF, і IBO в суперважкій вазі має відбутися у вересні на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур", що вміщає 62 тисячі глядачів.