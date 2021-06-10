Усик розсівся на колії перед поїздом (фото)

Завжди обережний в рингу, Олександр Усик здивував своїх шанувальників за його межами.
Знаменитий боксер в джинсових шортах і кепці вирішив прогулятися по рейках. І не просто прогулятися, він ще й присів на залізничне полотно.
Хоча "Укрзалізниця" регулярно нагадує, що робити це заборонено, оскільки, м'яко кажучи, небезпечно.
Читайте також: Усик – занадто великий ризик для Джошуа: чому поєдинок може зірватися
При цьому видно, що в бік Усика колією прямує локомотив, що тягне за собою вагони. Між Усиком і локомотивом – метрів сто.
Можна тільки здогадуватися, який зміст вкладає олімпійський чемпіон Лондона-2012 і абсолютний чемпіон світу в крузервейті в фотографії з незвичайної локації, опубліковані в його інстаграм-сторіз. Можливо, Усик має на увазі, що готовий до зустрічі з "погятом" на ім'я Ентоні Джошуа.
Раніше ми писали, що Усик і Джошуа ось-ось укладуть контракт і вже визначилися з ареною. За останніми даними, бій за титули WBA, WBO, IBF, і IBO в суперважкій вазі має відбутися у вересні на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур", що вміщає 62 тисячі глядачів.