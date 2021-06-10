Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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Усик розсівся на колії перед поїздом (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
10 червня, 06:31
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З'явилися несподівані знімки знаменитого українського боксера. Олександр вирішив скоротати час, присівши на залізничному полотні. І про що він тільки думає?
Олександр Усик на рейках
Олександр Усик на рейках / Фото: Instagram

Завжди обережний в рингу, Олександр Усик здивував своїх шанувальників за його межами.

Знаменитий боксер в джинсових шортах і кепці вирішив прогулятися по рейках. І не просто прогулятися, він ще й присів на залізничне полотно.

Хоча "Укрзалізниця" регулярно нагадує, що робити це заборонено, оскільки, м'яко кажучи, небезпечно.

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При цьому видно, що в бік Усика колією прямує локомотив, що тягне за собою вагони. Між Усиком і локомотивом – метрів сто.

Можна тільки здогадуватися, який зміст вкладає олімпійський чемпіон Лондона-2012 і абсолютний чемпіон світу в крузервейті в фотографії з незвичайної локації, опубліковані в його інстаграм-сторіз. Можливо, Усик має на увазі, що готовий до зустрічі з "погятом" на ім'я Ентоні Джошуа.

В тренді

Раніше ми писали, що Усик і Джошуа ось-ось укладуть контракт і вже визначилися з ареною. За останніми даними, бій за титули WBA, WBO, IBF, і IBO в суперважкій вазі має відбутися у вересні на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур", що вміщає 62 тисячі глядачів.

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