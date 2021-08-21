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Історичне фото Кличко: коли він ще був учнем

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
21 серпня, 11:12
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Легендарний український боксер Володимир Кличко лайкнув історичне фото, на якому він ще молодий уважно слухає свого знаменитого наставника Емануеля Стюарда
Володимир Кличко і Емануель Стюард у 2012 році
Володимир Кличко і Емануель Стюард у 2012 році / Фото: Getty Images

Стюард став тренером Кличка в важкий період для Володимира, коли після низки невдалих поєдинків він ледь не завершив кар'єру.

"Тренер Емануель Стюард показує дещо своєму учневі, чемпіону в суперважкій вазі Володимиру Кличку в тренувальному таборі", – підписали фото на каналі Boxing History в Twitter.

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Під керівництвом американця Кличко-молодший вийшов на новий рівень, ставши домінатором в суперважкій вазі. Зупинити переможний хід українця зміг тільки Тайсон Ф'юрі в 2015 році.

"Я не любив бокс до зустрічі з Емануелем", – зізнавався якось Володимир. – "Це все виходить від Емануеля, ось звідки я отримав це відношення. Ми досить велику кількість часу проводили разом, розмовляючи про бокс і про життя".

У жовтні 2012 року Стюард помер після тривалої боротьби з раком. За свою кар'єру він попрацював з такими боксерами як Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Хуліо Сезар Чавес, Оскар де ла Хойя.

До речі, напередодні Кличко вразив фанатів своєю формою. 45-річний боксер в черговий раз показав, що перебуває в шикарному фізичному стані. Шанувальники Володимира в передчутті його повернення в ринг.

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