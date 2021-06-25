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"IQ і швидкість": Ломаченко розкрив карти перед боєм з Накатані

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
25 червня, 13:14
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Український боксер розповів, що йому принесе перемогу над японцем вже на цих вихідних. Раніше обидва боксери програли Теофімо Лопесу
Ломаченко впевнений, що находиться на піку форми
Ломаченко впевнений, що находиться на піку форми / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вже в ніч з суботи на неділю проведе свій наступний бій. Його суперником буде японець Масаеші Накатані. Дуель поглядів українець вже виграв. А тепер збирається перемогти і в бою.

"Ключ до перемоги в бою з Накатані – це IQ і швидкість. Атаки по корпусу теж зіграють свою роль. У плані швидкості я буду починати, як завжди.

У мене є стратегія на бій з Накатані. Я її покажу в бою. Судячи з тренувань, я все ще на піку. Адже все залежить від відчуттів, віку, здоров'я. Зараз все добре, але ніхто не знає, що трапиться через тиждень", – сказав Ломаченко.

Читайте також: Радий можливості перемогти Ломаченка: суперник українця дякує за шанс

Нагадаємо, кар'єри Ломаченко і Накатані об'єднує цікавий факт. Обидва вони – Ломаченко в 2020-му, а Накатані в 2019-му – програли за очками Теофімо Лопесу.

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1
Англія
3
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7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
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4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
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І
Г
О
1
Швеція
3
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7
2
Іспанія
3
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5
3
Словаччина
3
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3
4
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3
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1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
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5
2
Німеччина
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4
3
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4
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