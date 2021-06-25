"IQ і швидкість": Ломаченко розкрив карти перед боєм з Накатані

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вже в ніч з суботи на неділю проведе свій наступний бій. Його суперником буде японець Масаеші Накатані. Дуель поглядів українець вже виграв. А тепер збирається перемогти і в бою.

"Ключ до перемоги в бою з Накатані – це IQ і швидкість. Атаки по корпусу теж зіграють свою роль. У плані швидкості я буду починати, як завжди.

У мене є стратегія на бій з Накатані. Я її покажу в бою. Судячи з тренувань, я все ще на піку. Адже все залежить від відчуттів, віку, здоров'я. Зараз все добре, але ніхто не знає, що трапиться через тиждень", – сказав Ломаченко.