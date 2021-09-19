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І Джошуа – там: три жертви Усика на одному фото

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
19 вересня, 19:46
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Поки що Джошуа сміється на рингу разом з Чісорою і Беллью, але не виключено, що після поєдинку з Усиком Ентоні буде вже не до сміху
Усик і його британські візаві
Усик і його британські візаві / Фото: Instagram

За лічені дні до бою Ентоні Джошуа проти Олександра Усика, який відбудеться на лондонському стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня, в Мережі з'явився цікавий знімок.

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На одному фото опинилися британські боксери – Дерек Чісора (ліворуч), Ентоні Джошуа (по центру) та Тоні Беллью (праворуч), які сидять на рингу і заразливо сміються.

Виклав цей кадр у себе в Instagram Чісора, написавши: "Si vis pacem, para bellum. У перекладі з латині – хочеш миру, готуйся до війни. Мій брат Ентоні Джошуа – готовий".

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Тим часом один із підписників Чісори під фото залишив аж ніяк не оптимістичний для британців коментар:

"Відмінний знімок – до наступної неділі побитими Усиком будуть вже всі троє".

Нагадаємо, в 2018 році в Манчестері Усик нокаутував Беллью, захистивши титул абсолютного чемпіона світу в крузервейті.

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А в 2020 році в Лондоні Усик переміг і Чісору, за очками, але вже в суперважкій вазі, заволодівши поясом WBO Inter-Continental.

25 вересня колекція трофеїв Усика може поповнитися "суперважкими" поясами WBA, WBO, IBF і IBO, якщо він створить сенсацію і здолає Джошуа.

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Олександр Усик vs Ентоні Джошуа. 25 сентября
Олександр Усик vs Ентоні Джошуа. 25 сентября / Фото: Twitter

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