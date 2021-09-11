Хейтер Ломаченко розповів, як пестити жінку. Його назвали проститутом

Іван Редкач зіткнувся зі злісною реакцією підписників на пост про те, як чоловіки мають любити жінок. Боксерові досі не можуть пробачити слова про "жебраків українців"

Редкач з Ломаченком і дружиною / Фото: Instagram

Найскандальніший боксер України Іван Редкач, який постійно тролить Олександра Усика і якось зчепився в церкві з Василем Ломаченком, вирішив повчити фоловерів, як любити жінок.

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"Усе просто, друже мій, – вчися жінку любити, а не виховувати. Притиснути до себе, немов нерозумне дитя, гладити голову, перебираючи волосся, заціловувати шию і плечі..."

"Можна пестити сотню жінок, а ти спробуй пестити єдину сотнею способів", – закликав у Instagram Редкач своїх підписників, опублікувавши при цьому фото, як він пестить білого пітона

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Тим часом в коментарях до цього посту боксеру, який проживає в Каліфорнії, дісталося за його попереднє висловлювання.

Нагадаємо, Редкач тоді заявив: "Люблю дуже Україну, не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, жебраки в душі".

"Коли говориш погані слова про націю, подумай спочатку, хто ти. Ти клоун і блазень для агресивної частини населення, ти дешева монета, проститут. Запам'ятай і сиди тихо", – звернувся до Редкача один з його фоловерів

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Відзначимо, що не далі як влітку Редкач одружився, зв'язавши себе узами шлюбу зі своєю давньою коханою Анною Андрєєвою.