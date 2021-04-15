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Гвоздик нарешті висловився про своє повернення на ринг

15 квітня, 13:58

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Колишній чемпіон світу з боксу в напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик заявив, що не збирається повертатися на ринг через скромних гонорарів

У вихідні в Оклахомі пройшло боксерське шоу, в головному бою якого американець Сміт переміг росіянина Власова за очками. Після цього поєдинку в напівважкій вазі з'явилися розмови про можливе відновлення кар'єри українцем Олександром Гвоздиком.

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Причому, колишній харків'янин сам їх спровокував заявою в соцмережах. Після цього написали, що Гвоздик зібрався битися за титул зі Смітом . Втім, як виявилося, 34-річний спортсмен, який вже сім років живе в США, лише пожартував. Про це він розповів в інтерв'ю Lucky Punch:

"Той пост – більше жартівливий стьоб. Я прекрасно знаю, як працює цей спорт і цей бізнес. Я знаю реалії в моїй вазі, в тому числі і для мене. Я розумів, що це гумор, адже мені ніхто бій зі Смітом не зробить. Так що, скажімо так, я постібався над тими, хто говорив про таку можливість. Не можу сказати, що я шукаю цей бій, але я завжди відкритий до переговорів".

Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик / Фото: Getty Images

Причиною, через яку Олександр не поспішає знову надіти боксерські рукавички, є скромні заробітки в нинішні часи коронавірусу:

"Давайте повернемося до реальності. На сьогоднішній день мені ніхто не дасть і третину того, що б я хотів. Так що я не бачу сенсу про це говорити. Та давайте залишу інтригу: зараз я не розглядаю варіант з поверненням, але ніколи не говори "ніколи".

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Також боксер зізнався, що зараз живе в своє задоволення. Але чим саме займається, відмовився розповісти: "Якби я хотів про це повідомити, то вже зробив би це".

Раніше говорили, що Гвоздик отримає чемпіонський бій відразу ж після відновлення кар'єри.

Згадаймо, як Олександр і Василь Ломаченко влаштовували барбекю:

Ломаченко смажить реберця у Гвоздика Відео: Instagram

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