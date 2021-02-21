Голуб скинув пил: український боксер нокаутував колумбійця

Український боксер напівсередньої ваги Іван Голуб провів свій перший бій з листопада 2019 року. В Орландо українець вийшов проти Луїса Едуардо Флореса з Колумбії.

Реклама

Читайте також: Володимир Кличко готується до "Бою століття": стала відома роль українця

"Добре, що вийду в ринг, потрібно з себе пил скинути, а то вже довго не боксував. Такого суперника треба перемагати, це потрібно точно робити" , – говорив перед поєдинком Голуб.

В тренді На Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв

Українець стримав своє слово і здобув перемогу технічним нокаутом в шостому раунді.

Реклама

Читайте також: День, коли впав Залізний Майк. Дивіться перший нокаут в кар'єрі Тайсона

На рахунку 32-річного Голуба 20 боїв – 19 перемог (15 нокаутом) і 1 поразка. У 33-річного Флореса 43 бої – 25 перемог (21 нокаутом) і 18 поразок (11 нокаутом).

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама