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Голуб скинув пил: український боксер нокаутував колумбійця

21 лютого, 10:06

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Поєдинок завершився в шостому раунді

Український боксер напівсередньої ваги Іван Голуб провів свій перший бій з листопада 2019 року. В Орландо українець вийшов проти Луїса Едуардо Флореса з Колумбії.

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"Добре, що вийду в ринг, потрібно з себе пил скинути, а то вже довго не боксував. Такого суперника треба перемагати, це потрібно точно робити" , – говорив перед поєдинком Голуб.

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Українець стримав своє слово і здобув перемогу технічним нокаутом в шостому раунді.

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На рахунку 32-річного Голуба 20 боїв – 19 перемог (15 нокаутом) і 1 поразка. У 33-річного Флореса 43 бої – 25 перемог (21 нокаутом) і 18 поразок (11 нокаутом).

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