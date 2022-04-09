Головкін вибив із суперника білий рушник: ефектна перемога казаха (відео)

40-річний боксер із Казахстару зібрав чемпіонські пояси в середній вазі, перемігши технічним нокаутом японця Ріоту Мурату

Головкін подарував свій халат Мураті

У японській Сайтамі завершився вечір боксу, головною подією якого став об'єднавчий бій за титули чемпіона світу IBF, IBO, WBA у середній вазі.

Чинний володар поясів Геннадій Головкін із Казахстану зустрічався з японцем Ріотою Муратою.

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У першій половині Мурата успішно протистояв атакам Головкіна, і сам небезпечно йшов уперед, ні в чому не поступаючись супернику.

Але десь із сьомого раунду Головкін повністю захопив перевагу і Мурата став пропускати дедалі більше ударів та все менше відповідати.

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У дев'ятому раунді після одного з ударів Головкіна японець опустився на підлогу рингу, і його секунданти викинули рушник.

На момент зупинки бою Головкін вів на картках усіх трьох суддів із рахунком – 79-73, 78-74 та 77-75.

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Після цього поєдинку на рахунку Головкіна 44 бої – 42 перемоги (37 нокаутом), 1 нічия та 1 поразка.

У Мурати 3 поразки та 16 перемог (13 нокаутом).