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Це було схоже на похорон Ломаченка: чемпіон розповів, як провчив Матрицю

29 січня, 15:42

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Теофімо Лопес розкусив задум українця

Поки Василь Ломаченко займається самонавіюванням, Теофімо Лопес спочиває на лаврах. Абсолютний чемпіон побував у гостях у Майка Тайсона. Говорили про різне, згадали і перемогу Лопеса над Ломаченком.

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Американський боксер впевнений, що в промоутерській компанії Top Rank бажали перемоги українцю.

"Ви помітили, наскільки тихо було після бою? Це було схоже на похорон. Всі сиділи тихо. Ніби померли. Ніхто не хотів визнавати це" , – розповів чемпіон на зустрічі з Тайсоном .

"Я розумів, чого він хоче – затягти мене в пізні раунди. Але я це зрозумів, прорахував і адаптувався. Ми просто провчили Матрицю".

Минулої осені Ломаченко за очками програв Теофімо Лопесу. Але переконує всіх, що його засудили.

Ломаченко vs Лопес
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Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Президент Федерації професійного боксу України Михайло Зав'ялов так прокоментував рішення суддів:

"Бій був рівний, але якби я судив, то перемогу б віддав американцю. Перші раунди – це не Вася був. Дуже невпевнений, абсолютно затиснутий. Ні краси, нічого".

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бокс боксери Василь Ломаченко Теофимо Лопес

Джерело: xsport.ua

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