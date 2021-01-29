Це було схоже на похорон Ломаченка: чемпіон розповів, як провчив Матрицю

Поки Василь Ломаченко займається самонавіюванням, Теофімо Лопес спочиває на лаврах. Абсолютний чемпіон побував у гостях у Майка Тайсона. Говорили про різне, згадали і перемогу Лопеса над Ломаченком.
Американський боксер впевнений, що в промоутерській компанії Top Rank бажали перемоги українцю.
"Ви помітили, наскільки тихо було після бою? Це було схоже на похорон. Всі сиділи тихо. Ніби померли. Ніхто не хотів визнавати це" , – розповів чемпіон на зустрічі з Тайсоном .
"Я розумів, чого він хоче – затягти мене в пізні раунди. Але я це зрозумів, прорахував і адаптувався. Ми просто провчили Матрицю".
Минулої осені Ломаченко за очками програв Теофімо Лопесу. Але переконує всіх, що його засудили.
Президент Федерації професійного боксу України Михайло Зав'ялов так прокоментував рішення суддів:
"Бій був рівний, але якби я судив, то перемогу б віддав американцю. Перші раунди – це не Вася був. Дуже невпевнений, абсолютно затиснутий. Ні краси, нічого".
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Зав'ялов і Кудеров – про поразку Ломаченка
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