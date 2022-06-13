Це буде новий Джошуа. Наставники Ей-Джея готують сюрприз Усику

Британський супертяж Ентоні Джошуа має намір повернути чемпіонські пояси, які відібрав у нього українець Олександр Усик

Усик VS Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього тижня буде офіційно оголошено дату реваншу Усик – Джошуа. Боксери вже працюють у своїх тренувальних таборах і готуються до поєдинку.

Ексчемпіон світу залишився незадоволений своїм попереднім коучем Робертом Маккрекеном і тому вирушив у турне Америкою у пошуках нового тренера. І його пошуки мали успіх. Тепер за підготовку ексчемпіона суперважкого дивізіону відповідає американський фахівець Роберт Гарсія. А допомагає йому іспанський наставник Анхель Фернандес.

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Новий головний тренер Ей-Джея поспілкувався з представниками преси. Іменитий коуч пообіцяв повернути Джошуа на чемпіонський трон.

"Ми спільно працюємо з Анхелем. Ми обидва зійшлися і проводимо відмінний тренувальний табір разом з Джошуа. Я зробив 14 чемпіонів світу. Виграв титул з чотирнадцятьма різними бійцями. Я думаю, якщо все пройде добре, Джошуа буде моїм п'ятнадцятим, і це чудово. Це буде мій перший чемпіон суперважкого дивізіону. Це неймовірно. Разом з Анхелем та з роботою, яку він проводить, з пристрастю, яка в нього є до цього спорту.

У Ентоні є перевага в розмаху рук, жорсткості і також перевага в силі. Я думаю це ідеально, але ми не можемо виходити в ринг, думаючи так. Я вважаю, що ми маємо вийти в ринг розумними. Розумно мислити та перемогти у бою. І неважливо, що Усик запропонує нам і як Усик проводитиме бій. Може, він вийде зовсім іншим, і нам доведеться боксувати. Ми готуємось до всього, що може запропонувати Усик.

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images

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Очевидно, що тактика в реванші відрізнятиметься від першого бою. Очевидно, що вона була неправильною. Потрібно зробити кілька перебудов", – цитує Гарсія vringe.com.

Ентоні Джошуа і Роберт Гарсія / Фото: Getty Images, Reuters

Декількома днями раніше колишній чемпіон світу Тоні Беллью нарешті пояснив Джошуа, як перемогти Усика. Британський боксер порадив своєму співвітчизнику нав'язати бійку замість боксу.

Цікаво, що у самого Тоні Беллью теж був шанс побити Олександра Усика. Але він програв бій за звання абсолютного чемпіона світу.

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