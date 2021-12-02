Усик уже святкує! Ялинку у Діда Мороза забрав

Наближення Нового року та Різдва позначилося на настрої Олександра Усика. Які там Джошуа та Ф'юрі? Він знайшов ялинку для латвійського приятеля!

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Олександру Усику не до Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, з яким він може побитися уже навесні.

Український боксер поринув у передсвятковий настрій сам і зарядив ним свого приятеля – латвійського співака Гачо (Гатіс Ірбе), якому передав веселе відеозвернення.

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"Гачо, привіт тобі з Києва передаємо! Ось, ялинку у Діда Мороза забрали. Якщо хочеш, можемо тобі її подарувати. Добра тобі!" – побажав латвійському хіп-хоп музикантові Усик.

"Отримав привіт від українських друзів. Усик – король!" – написав у відповідь у себе в Instagram Гачо, опублікувавши фото суперважковаговика з домальованою короною на голові.

Зазначимо, що Гачо є не лише відомим співаком, але ще й затятим мотоциклістом та другом латвійського бійця Майріса Брієдіса, якого Усик у рівному поєдинку здолав 2018 року в Ризі.

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Раніше ми писали, що Усик погодиться на весняний бій із Ф'юрі за двох умов.

Перша – якщо Олександр зможе заробити за нього більше, ніж за реванш із Джошуа

Друга – якщо убік погодиться відійти Джошуа, який має опцію реваншу з українцем

Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

Поки ж вирішується питання із суперником Олександра у наступному поєдинку, Усик зайшов до супермаркету за пляшкою чаю – і його ніхто не впізнав.