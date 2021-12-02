3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик уже святкує! Ялинку у Діда Мороза забрав

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
2 грудня, 15:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наближення Нового року та Різдва позначилося на настрої Олександра Усика. Які там Джошуа та Ф'юрі? Він знайшов ялинку для латвійського приятеля!
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Олександру Усику не до Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, з яким він може побитися уже навесні.

Український боксер поринув у передсвятковий настрій сам і зарядив ним свого приятеля – латвійського співака Гачо (Гатіс Ірбе), якому передав веселе відеозвернення.

Реклама

"Гачо, привіт тобі з Києва передаємо! Ось, ялинку у Діда Мороза забрали. Якщо хочеш, можемо тобі її подарувати. Добра тобі!" – побажав латвійському хіп-хоп музикантові Усик.

"Отримав привіт від українських друзів. Усик – король!" – написав у відповідь у себе в Instagram Гачо, опублікувавши фото суперважковаговика з домальованою короною на голові.

Зазначимо, що Гачо є не лише відомим співаком, але ще й затятим мотоциклістом та другом латвійського бійця Майріса Брієдіса, якого Усик у рівному поєдинку здолав 2018 року в Ризі.

Реклама

Реклама

Раніше ми писали, що Усик погодиться на весняний бій із Ф'юрі за двох умов.

  • Перша – якщо Олександр зможе заробити за нього більше, ніж за реванш із Джошуа
  • Друга – якщо убік погодиться відійти Джошуа, який має опцію реваншу з українцем

Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає
Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

Поки ж вирішується питання із суперником Олександра у наступному поєдинку, Усик зайшов до супермаркету за пляшкою чаю – і його ніхто не впізнав.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
16
41:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 3 грудня
17:00
Дивись на: Трансляція
Субота, 4 грудня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Опитування
ТОП-МАТЧІ

Шахтар

Завтра

17:00

Львів

1.15

7.20

23.0
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти