Русский
$ 28,2
34,15
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Джойс на своїй машині показав, що він зробить з Усиком

21 січня, 16:36

Олег Люлька Олег Люлька

Непереможний на профі-рингу британець готується серйозно струсонути українця

Британський боксер Джо Джойс вже почав залякувати Олександр Усика, з яким може зустрітися в рингу навесні. Причому залякувати не тільки словами, а й діями.

Реклама

Раніше ми писали, що Джойс буде бити Усика його ж зброєю – невловимістю. "Я більше не дозволяю своїй голові приймати удари. Тепер я можу краще рухатися", – заявив 35-річний непереможний на профі-рингу британець.

Тепер же Джойс показав, що буде відчувати Усик, коли він буде влучати в українця. На запитання одного з підписників в Instagram, на що схожі його джеби, британець відповів в сторіс за допомогою відео.

Джо, стоячи біля дверцят свого авто, без особливих зусиль розгойдав руками машину – разом із пасажиром, який перебував усередині. Судячи з усього, таким же чином Джо Джойс має намір струсонути і Олександра Усика.

Джойс показав, на що схожі його джеби Відео: Instagram

Нагадаємо, що суперники билися в 2013 році в Лондоні в рамках ліги WSB. Тоді Усик, який представляв "Українських отаманів", впевнено виграв у Джойса з "Левових сердець" за очками.

Реклама

Але британець запевняє, що з тих пір він сильно змінився. "Я багато чому навчився у профі, щоб нокаутувати Усика. Досить ховатися і давай битися", – звертається до українця Джо.

Джойс і Усик

Джойс і Усик / Фото: matchroomboxing

В тренді
Спонсори оголосили бойкот чемпіонату світу з хокею, якщо його залишать Лукашенку

Джо Джойс

Джо Джойс / Фото: Instagram

Реклама

Усик і Джойс

Усик і Джойс / Фото: Instagram

Читайте також: Усик проти Джойса, Ф'юрі проти Джошуа: WBO благословила "схему"

Відзначимо, що офіційно домовленості щодо поєдинку ще немає. Але букмекери вже почали прийом ставок на бій Олександр Усик – Джо Джойс. Відповідно до котирувань, ймовірність результатів така: 65 відсотків – виграш Усика, 4 відсотки – нічия, 31 відсоток – виграш Джойса.

Кумедне відео з Олександром Усиком, який танцює Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бокс Олександр Усик Джо Джойс

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Уайлдер здивується, коли буде битися з Усиком: де зустрінуться супертяжі
Уайлдер здивується, коли буде битися з Усиком: де зустрінуться супертяжіБокс
Флойд Мейвезер завів роман зі стриптизеркою. Вона копія Мерлін Монро
Флойд Мейвезер завів роман зі стриптизеркою. Вона копія Мерлін МонроБокс
Лівий в щелепу – і під канати: нокаут року в чоловічому боксі (відео)
Лівий в щелепу – і під канати: нокаут року в чоловічому боксі (відео)Бокс
Дружина Усика поділилася новими чуттєвими фото
Дружина Усика поділилася новими чуттєвими фотоБокс
Брати Клички показали свою сутичку
Брати Клички показали свою сутичкуБокс
Грандіозний обман або феноменальний рекорд? Вся правда про 44 перемоги нокаутом поспіль
Грандіозний обман або феноменальний рекорд? Вся правда про 44 перемоги нокаутом поспільБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти