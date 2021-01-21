Джойс на своїй машині показав, що він зробить з Усиком

Британський боксер Джо Джойс вже почав залякувати Олександр Усика, з яким може зустрітися в рингу навесні. Причому залякувати не тільки словами, а й діями.

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Раніше ми писали, що Джойс буде бити Усика його ж зброєю – невловимістю. "Я більше не дозволяю своїй голові приймати удари. Тепер я можу краще рухатися", – заявив 35-річний непереможний на профі-рингу британець.

Тепер же Джойс показав, що буде відчувати Усик, коли він буде влучати в українця. На запитання одного з підписників в Instagram, на що схожі його джеби, британець відповів в сторіс за допомогою відео.

Джо, стоячи біля дверцят свого авто, без особливих зусиль розгойдав руками машину – разом із пасажиром, який перебував усередині. Судячи з усього, таким же чином Джо Джойс має намір струсонути і Олександра Усика.

Джойс показав, на що схожі його джеби Відео: Instagram

Нагадаємо, що суперники билися в 2013 році в Лондоні в рамках ліги WSB. Тоді Усик, який представляв "Українських отаманів", впевнено виграв у Джойса з "Левових сердець" за очками.

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Але британець запевняє, що з тих пір він сильно змінився. "Я багато чому навчився у профі, щоб нокаутувати Усика. Досить ховатися і давай битися", – звертається до українця Джо.

Джойс і Усик / Фото: matchroomboxing

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Джо Джойс / Фото: Instagram

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Усик і Джойс / Фото: Instagram

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Відзначимо, що офіційно домовленості щодо поєдинку ще немає. Але букмекери вже почали прийом ставок на бій Олександр Усик – Джо Джойс. Відповідно до котирувань, ймовірність результатів така: 65 відсотків – виграш Усика, 4 відсотки – нічия, 31 відсоток – виграш Джойса.

Кумедне відео з Олександром Усиком, який танцює Відео: Instagram

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