Джошуа заліз на дах стадіону, щоб налякати Усика

Чинний чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа після підписання контракту на бій з Олександром Усиком на радощах заліз на дах арени Тоттенгема

Джошуа поліз на дах стадіону / Фото: Instagram

Поєдинок чемпіона світу за версіями WBO, IBF, WBA в суперважкій вазі британця Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) відбудеться 25 вересня на футбольному стадіоні Тоттенгема в Лондоні. Сторони підписали контракти.

У разі перемоги Усик візьме ті ж пояси, якими довгий час володів попередній український чемпіон в "королівському" дивізіоні Володимир Кличко.

"Дорогу здолає той, хто йде", – написав Олександр в соцмережах.

Але Джошуа не має наміру так просто віддати свої титули. Британець навіть заліз на дах арени, щоб показати, хто тут король.