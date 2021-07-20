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Джошуа заліз на дах стадіону, щоб налякати Усика

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 липня, 19:01
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Чинний чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа після підписання контракту на бій з Олександром Усиком на радощах заліз на дах арени Тоттенгема
Джошуа поліз на дах стадіону
Джошуа поліз на дах стадіону / Фото: Instagram

Поєдинок чемпіона світу за версіями WBO, IBF, WBA в суперважкій вазі британця Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) відбудеться 25 вересня на футбольному стадіоні Тоттенгема в Лондоні. Сторони підписали контракти.

У разі перемоги Усик візьме ті ж пояси, якими довгий час володів попередній український чемпіон в "королівському" дивізіоні Володимир Кличко.

"Дорогу здолає той, хто йде", – написав Олександр в соцмережах.

Але Джошуа не має наміру так просто віддати свої титули. Британець навіть заліз на дах арени, щоб показати, хто тут король.

"25 вересня це місце буде приголомшливим, і я не можу дочекатися цього моменту. Я збираюся захистити свої чемпіонські пояси. Поїхали. Уявіть собі від 60 до 80 тисяч людей у цьому місці. Я не можу дочекатися", – заявив Джошуа.

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