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Джошуа готовий віддати пояс Усику, якщо хтось захоче його перехитрити

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 червня, 13:19
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Промоутер британця Едді Гірн продовжує вести переговори з Олександром Красюком і сподівається, що сторони домовляться і до торгів справа не дійде
Едді Хирн не поспішає організувати чемпіонський бій для Олександра Усика
Едді Хирн не поспішає організувати чемпіонський бій для Олександра Усика / Фото: Getty Images

Ситуація навколо найближчих боїв у суперважкому дивізіоні продовжує залишатися неясною. Промоутери Ентоні Джошуа й Олександра Усика ведуть переговори, однак, схоже, не у всіх питаннях досягають компромісу. При цьому Едді Гірн знайшов привід вколоти колегу Олександра Красюка.

Тим часом, Усик готовий боксувати з Джошуа хоч сьогодні.

Своє бачення процесу переговорів глава компанії Matchroom Boxing виклав сайту BoxingScene:

"Якщо все буде проходити гладко і ніхто не буде намагатися виставити себе розумнішим за інших, переговори триватимуть і поєдинок з Усиком відбудеться. Так, з Усиком – це не бій із Ф'юрі, але все одно гарний варіант.

Можливо, якщо у вівторок ми не домовимося, звернемося до WBO з проханням дати нам ще тиждень. Сподіваюся, організація піде на поступки. Ми не збираємося йти на промоутерські торги: або домовимося з Усиком, або відмовимося від них. Мене дратує не позиція WBO, а те, що Джошуа постійно вказують, з ким потрібно битися".

Отже, якщо сторони Джошуа і Усика не дійдуть згоди або ж WBO не дасть додатковий час, щоб домовитися, тоді Ентоні відмовиться від пояса WBO. Після цього за титул можуть посперечатися Олександр і Джо Джойс. А Джошуа, щоб не чекати розборок Вайлдера і Ф'юрі, може битися з Ділліаном Вайтом або Енді Руїсом.

Нещодавно Бріггс передрік, як Усик переможе Джошуа.

Дивіться, як Усик займався з 40-кілограмовою гирею:

Боксер Олександр Усик в спортзалі Відео: Instagram
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