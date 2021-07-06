Двометровий спадкоємець Кличків виступить в андеркарді бою Ф'юрі-Уайлдер

Український супертяж Віктор Вихрист проведе наступний поєдинок 24 липня о Лас-Вегасі з американським бійцем Майклом Маршаллом, а головною подією вечора стане реванш Уайлдера і Ф'юрі

Віктор Вихрист / Фото: Instagram

Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист (7-0, 5 КО) проведе наступний поєдинок в андеркарті чемпіонського бою за титул WBC між британцем Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Уайлдером. Раніше Ф'юрі і Уайлдер влаштували неймовірну дуель поглядів.

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Непереможний двометровий гігант з України Віктор Вихрист, якого називають "спадкоємцем братів Кличків", битиметься в США з американським бійцем Майклом Маршаллом (5-1-1, 4 КО). Бій пройде 24 липня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив сам Маршалл.

У своєму останньому поєдинку "спадкоємець Кличків" брутально вирубав небитого поляка. У березні в Кельні Вихрист переміг нокаутом у першому раунді Яцека Пьятека (11-2, 9 КО). Для поляка це була перша поразка, а у Віктора на прізвисько "Кулак" – сім перемог у семи зустрічах. Чемпіон Європейських ігор-2019 останнім часом живе в Гамбурзі.

Вихрист легко нокаутував П'ятека / Фото: Instagram

Нагадаємо, перехід Вихрист в професіонали вийшов скандальним. Один з лідерів збірної України пішов з любителів півтора роки тому. Босам національної Федерації боксу це не припало до душі, і тренера Вихрист дискваліфікували на три роки, той у відповідь подав до суду.