Двійник Ломаченко відправив у нокаут легендарного тайця (відео)

У ніч з 25 на 26 червня на Tech Port Arena у Сан-Антоніо (штат Техас) відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Matchroom Boxing. Головною подією шоу став поєдинок 22-річного американця Джессі Родрігеса, якого через стиль порівнюють із Ломаченком, та досвідченого нокаутера з Таїланду Срісакета Сор Рунгвісаї.

Here comes Bam Rodriguez #RodriguezRungvisai pic.twitter.com/JqEZYN3lkb

З першого раунду "американський Ломаченко" захопив ініціативу до своїх рук. Родрігес впевнено контролював дистанцію і завдав точних ударів по ветерану з Таїланду.

Bam Rodriguez end the first round with some firepower #RodriguezRungvisai pic.twitter.com/VyHEd5bCSJ