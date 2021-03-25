Дуель поглядів провели в ставку! "Викрадач тіл" навіть потиснув руку Повєткіну

Тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі росіянин Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) і британець Ділліан Уайт (27-2, 18 КО) зустрілися віч-на-віч напередодні реваншу 27 березня в Гібралтарі. Нагадаємо, що влітку 2020-го Повєткін нокаутував Уайта і став тимчасовим чемпіоном WBC, а той нокаут був визнаний кращим у 2020 році.

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Цього разу під час зустрічі з Повєткіним на мосту в центрі ставка Уайт поводився менш агресивно і зневажливо, ніж напередодні першого поєдинку. І коли після дуелі поглядів "Російський витязь" протягнув британцеві руку, "Викрадач тіл" з Британії трохи подумав, але потис її. Хоча традиційні рукавички не знімав.

41-річний Повєткін провів 39 боїв у професійному боксі, в яких він здобув 36 перемог (в тому числі 25 нокаутом) і зазнав дві поразки, ще один поєдинок закінчився внічию. В активі 32-річного Уайта 27 перемог при двох поразках у 29 боях на професійному ринзі.

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Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

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