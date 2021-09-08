Дональд Трамп погодився вийти до рингу. Його чекає бій боксера, якому Тайсон відкусив вухо

Дональд Трамп братиме участь в платній трансляції поєдинку на FiteTV.
Як зазначається, Трамп особисто буде "вести і коментувати" боксерський захід 11 вересня в Голлівуді (штат Флорида), в головному поєдинку якого зустрінуться 58-річний колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Евандер Холіфілд і 44-річний ексчемпіон UFC Вітор Белфорт.
"Я люблю великих бійців і великі бої. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ними в суботу ввечері і поділюся своїми думками біля рингу. Ви не захочете пропустити цю особливу подію", – зауважив Трамп, слова якого наводить Sky News
Відзначимо, що перегляд цієї трансляції в США коштує 49.99 долара.
Бій триватиме за формулою – 8 раундів по 2 хвилини.
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Нагадаємо, що Холіфілд планував провести бій проти Майка Тайсона, проте сторонам не вдалося домовитися. Раніше боксери двічі зустрічалися і другий бій завершився скандалом. Тайсон відкусив вухо Холіфілду.