Дональд Трамп погодився вийти до рингу. Його чекає бій боксера, якому Тайсон відкусив вухо

45-й президент США виступить в ролі коментатора головного поєдинку суботнього турніру Triller Fight Club між Евандером Холіфілдом і Вітором Белфортом

Трамп прокоментує бій Холіфілд - Белфорт / Фото: Twitter

Дональд Трамп братиме участь в платній трансляції поєдинку на FiteTV.

Як зазначається, Трамп особисто буде "вести і коментувати" боксерський захід 11 вересня в Голлівуді (штат Флорида), в головному поєдинку якого зустрінуться 58-річний колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Евандер Холіфілд і 44-річний ексчемпіон UFC Вітор Белфорт.

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"Я люблю великих бійців і великі бої. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ними в суботу ввечері і поділюся своїми думками біля рингу. Ви не захочете пропустити цю особливу подію", – зауважив Трамп, слова якого наводить Sky News

Відзначимо, що перегляд цієї трансляції в США коштує 49.99 долара.

Бій триватиме за формулою – 8 раундів по 2 хвилини.

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Нагадаємо, що Холіфілд планував провести бій проти Майка Тайсона, проте сторонам не вдалося домовитися. Раніше боксери двічі зустрічалися і другий бій завершився скандалом. Тайсон відкусив вухо Холіфілду.