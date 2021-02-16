Дональд Трамп зіпсував Уайлдера: "Вважає, що можна брехати і говорити абсурдні речі"

Після поразки від Тайсона Ф'юрі і втрати чемпіонського титулу WBC американець Деонтей Уайлдер наговорив багато зухвалих речей. Боксер заявив, що перед боєм у його воду щось підмішали, і Уайлдер не контролював тіло. Також у всіх смертних гріхах він звинувачував колишнього тренера, який викинув на ринг білий рушник.

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Тайсон Ф'юрі переміг Деонтея Вайлдера

Відомий промоутер Боб Арум вважає, що в скандальних висловлюваннях Деонтея винен колишній президент США Дональд Трамп: "Уайлдера зіпсував колишній президент США Дональд Трамп, який вважає, що можна брехати або говорити абсурдні речі, і думати, що деякі в це повірять".

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"У випадку з Трампом, люди повірили і штурмували столицю. А у випадку з Уайлдером, він абсолютно безвідповідально говорить те, що говорить. У його діях немає ніякого сенсу. Уайлдер – просто ще один" трампіанець", – цитує Арума talkSPORT.

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Деонтей Уайлдер / Фото: Instagram

Нагадаємо, Уайлдер і Ф'юрі двічі билися за пояс WBC: в першому бою зафіксували нічию, другий "Циганський король" виграв нокаутом. А в жовтні 2020 стало відомо, що третій бій Ф'юрі – Уайлдер не відбудеться.

Дивіться, як Уайлдер і Ф'юрі зважувалися перед реваншем

Вайлдер – Ф'юрі: зважування перед боєм Відео: Reuters

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