Дональд Трамп зіпсував Уайлдера: "Вважає, що можна брехати і говорити абсурдні речі"

Після поразки від Тайсона Ф'юрі і втрати чемпіонського титулу WBC американець Деонтей Уайлдер наговорив багато зухвалих речей. Боксер заявив, що перед боєм у його воду щось підмішали, і Уайлдер не контролював тіло. Також у всіх смертних гріхах він звинувачував колишнього тренера, який викинув на ринг білий рушник.
Відомий промоутер Боб Арум вважає, що в скандальних висловлюваннях Деонтея винен колишній президент США Дональд Трамп: "Уайлдера зіпсував колишній президент США Дональд Трамп, який вважає, що можна брехати або говорити абсурдні речі, і думати, що деякі в це повірять".
Читайте також: Уайлдер здивується, коли буде битися з Усиком: де зустрінуться супертяжі
"У випадку з Трампом, люди повірили і штурмували столицю. А у випадку з Уайлдером, він абсолютно безвідповідально говорить те, що говорить. У його діях немає ніякого сенсу. Уайлдер – просто ще один" трампіанець", – цитує Арума talkSPORT.
Нагадаємо, Уайлдер і Ф'юрі двічі билися за пояс WBC: в першому бою зафіксували нічию, другий "Циганський король" виграв нокаутом. А в жовтні 2020 стало відомо, що третій бій Ф'юрі – Уайлдер не відбудеться.
Дивіться, як Уайлдер і Ф'юрі зважувалися перед реваншем
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк