Дочка Кличка хоче поставити одне питання Путіну

Гейден Панеттьєр розповіла чому віддала дочку на виховання Володимиру Кличку і як розмовляла з нею про війну

Донька Кличко та Панеттьєр знає, що Путін - винуватець війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишня наречена Володимира Кличка зізналася чому їхня донька Кайя-Євдокія живе з батьком і що вона хотіла б запитати у Путіна. Сама Гейден шокована тим, що відбувається в Україні.

За словами Гейден Панеттьєр, це було одне з найскладніших рішень у її житті – віддати дочку на виховання батькові.

Реклама

"Це було найважче, що мені колись доводилося робити. Але я хотіла бути для неї гарною мамою і іноді це означає відпустити", – зізналася голлівудська актриса.

Вона назвала причину такого рішення. Виявляється, вона вісім місяців провела в реабілітаційному центрі, щоб позбутися алкогольної залежності.

Зараз Панеттьєр спілкується із семирічною донькою, яка знає, що в Україні триває війна.

"Ми якось із нею спілкувалися і єдине питання, яке вона поставила: "Навіщо Путін це робить?" – цитує Гейден XSport .

Володимир Кличко не любить афішувати життя своєї доньки, тож фотографії її у соцмережах велика рідкість.

Реклама

Реклама

Раніше ми писали, що колишня кохана Володимира Кличка зайнялася збором коштів для українців, які постраждали від окупантів.