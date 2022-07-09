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Дочка Кличка хоче поставити одне питання Путіну

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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9 липня, 13:04
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Гейден Панеттьєр розповіла чому віддала дочку на виховання Володимиру Кличку і як розмовляла з нею про війну
Донька Кличко та Панеттьєр знає, що Путін - винуватець війни
Донька Кличко та Панеттьєр знає, що Путін - винуватець війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишня наречена Володимира Кличка зізналася чому їхня донька Кайя-Євдокія живе з батьком і що вона хотіла б запитати у Путіна. Сама Гейден шокована тим, що відбувається в Україні.

За словами Гейден Панеттьєр, це було одне з найскладніших рішень у її житті – віддати дочку на виховання батькові.

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"Це було найважче, що мені колись доводилося робити. Але я хотіла бути для неї гарною мамою і іноді це означає відпустити", – зізналася голлівудська актриса.

Вона назвала причину такого рішення. Виявляється, вона вісім місяців провела в реабілітаційному центрі, щоб позбутися алкогольної залежності.

Зараз Панеттьєр спілкується із семирічною донькою, яка знає, що в Україні триває війна.

"Ми якось із нею спілкувалися і єдине питання, яке вона поставила: "Навіщо Путін це робить?" – цитує Гейден XSport .

Володимир Кличко не любить афішувати життя своєї доньки, тож фотографії її у соцмережах велика рідкість.

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Раніше ми писали, що колишня кохана Володимира Кличка зайнялася збором коштів для українців, які постраждали від окупантів.

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