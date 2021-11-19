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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Дівчат ховали у роздягальні: Майк Тайсон займався сексом перед боєм, щоб не вбити суперника

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
19 листопада, 11:49
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Легендарний американський боксер Майк Тайсон так боявся власної сили, що перед поєдинками змушений був шукати способи виплеснути свою злість. Розрядкою для нього став секс
Майк Тайсон займався сексом перед боями
Майк Тайсон займався сексом перед боями / Фото: Getty Images

Колишній охоронець і водій Тайсона Руді Гонсалес був свідком зльоту кар'єри одного з боксерів в історії.

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За його словами, знаменитий супертяж бився дуже емоційно і навіть регулярно плакав перед боями, коли його тіло захльостував адреналін.

Майже 35 років тому, 22 листопада 1986 року, 20-річний Майк знищив Тревора Бербіка та став наймолодшим чемпіоном у суперважкій вазі в історії. Чемпіон був нокаутований вже у другому раунді!

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Руді Гонсалес зізнався, що секрет "Залізного Майка" полягав у тому, що йому потрібно було зайнятися сексом у роздягальні перед боєм.

"Не буде перебільшенням сказати, що Майк був схожий на потяг, який збиває цих хлопців. Секс був його способом звільнити цю силу і трохи розслабитись", – розповів Гонсалес The Sun.

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Крім виконання своїх функцій охоронця та водія Гонсалес повинен був знайти фанатку боксера, готову на все заради хвилинки з Майком.

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"Мені потрібно було знайти його шанувальницю, неважливо, хто це. Він говорив:" Якщо я не пересплю, я вб'ю цього хлопця просто зараз".

Майку довелося потр***тися, щоб вивільнити частину наявних у нього сил. Тож нам доводилося ховати дівчат у душових та роздягальнях.

Іноді він заходив з ними на хвилинку, вибивав з них лайно і говорив: "Добре, цей хлопець сьогодні ввечері залишиться живим".

Його найбільшим побоюванням було те, що він уб'є когось у рингу . Він знав, що може це зробити", – згадував минулі роки Руді.

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