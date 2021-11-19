Дівчат ховали у роздягальні: Майк Тайсон займався сексом перед боєм, щоб не вбити суперника

Колишній охоронець і водій Тайсона Руді Гонсалес був свідком зльоту кар'єри одного з боксерів в історії.
Читайте також: Секс, гроші та трава: ТОП-10 скандалів Майка Тайсона
За його словами, знаменитий супертяж бився дуже емоційно і навіть регулярно плакав перед боями, коли його тіло захльостував адреналін.
Далі по темі
Майже 35 років тому, 22 листопада 1986 року, 20-річний Майк знищив Тревора Бербіка та став наймолодшим чемпіоном у суперважкій вазі в історії. Чемпіон був нокаутований вже у другому раунді!
Руді Гонсалес зізнався, що секрет "Залізного Майка" полягав у тому, що йому потрібно було зайнятися сексом у роздягальні перед боєм.
"Не буде перебільшенням сказати, що Майк був схожий на потяг, який збиває цих хлопців. Секс був його способом звільнити цю силу і трохи розслабитись", – розповів Гонсалес The Sun.
Читайте також: Історія однієї фотографії. Три мільйони доларів за шматок вуха
Крім виконання своїх функцій охоронця та водія Гонсалес повинен був знайти фанатку боксера, готову на все заради хвилинки з Майком.
"Мені потрібно було знайти його шанувальницю, неважливо, хто це. Він говорив:" Якщо я не пересплю, я вб'ю цього хлопця просто зараз".
Майку довелося потр***тися, щоб вивільнити частину наявних у нього сил. Тож нам доводилося ховати дівчат у душових та роздягальнях.
Іноді він заходив з ними на хвилинку, вибивав з них лайно і говорив: "Добре, цей хлопець сьогодні ввечері залишиться живим".
Його найбільшим побоюванням було те, що він уб'є когось у рингу . Він знав, що може це зробити", – згадував минулі роки Руді.