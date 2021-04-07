Денис Берінчик назвав дату завершення кар'єри

Срібний призер Олімпіади-2012 в Лондоні і чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик вже замислюється про завершення кар'єри 32-річний боксер вважає, що 36 років – крайній строк для виходу на пенсію.

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"У мене зараз багато чого з'явилося і багато чого пішло. Залишився спорт і закінчення кар'єри – це мене чекає, ми до цього готові. Я в боксі вже 21 рік, і якщо брати 36 років як крайній вік для завершення кар'єри, то виходить, що до цього залишилося 2-3 роки. Я до цього готовий ", – сказав боксер в інтерв'ю шоу Отдушівдушу.

Берінчик провів 15 боїв на професійному рингу і всі виграв. Дев'ять з них він завершив достроково. Однак наступний свій бій він проведе на голих кулаках. Суперником українця стане Артем Лобов, який представляє Ірландію. Раніше ми писали, навіщо Берінчику бій на кулаках, якщо він боїться цього поєдинку.

Денис Біринчик стріляє з пістолета:

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