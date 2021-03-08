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"Навіть на Марсі буду вчити тебе боксу": Усик і Джойс тролять один одного перед боєм

8 березня, 08:37

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українець і британець зустрінуться в сутичці за титул тимчасового чемпіона WBO

Український боксер суперважкого дивізіону Олександр Усик і його майбутній суперник Джо Джойс продовжують розігрівати публіку перед своїм протистоянням. Контракт на бій ще не підписаний, але сторони ведуть переговори. Днями Усик покликав Джойса до Києва, а британець нахамив йому.

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Хлопці ведуть досить активну переписку через соцмережі. Після того, як британець написав українцеві, що в Києві "навіть не зможуть наповнити ванну", Олександр знайшов можливість потролити 35-річного уродженця Лондона:

"Мій друг, я готовий продовжувати навчати тебе боксу навіть на Марсі. Сподіваюся, ти вдосконалився з моменту нашої останньої зустрічі. Теж сумую за тобою".

Нагадаємо, в напівпрофесійній лізі WSB Усик впевнено переміг Джойса в 2013 році. На зображенні він показав ринг на "червоній планеті", агресивного себе й Джозефа у ванній, про яку той мріяв. Утім, опонент не зніяковів і минулої ночі також відповів колажем: "Я готовий". При цьому він зобразив себе в костюмі астронавта, а на Марсі "встановив" британський прапор.

Поєдинок між суперниками за пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO очікується наприкінці весни або на початку літа.

Напередодні дружина Усика зачепила новим образом.

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бій бокс Олександр Усик Джо Джойс Марс
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