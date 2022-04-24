Навіть дівчата взяли до рук зброю. Віталій Кличко розповів про героїв Києва

Легенда українського боксу та мер Києва Віталій Кличко відповів на запитання, що для жителів столиці було найважче за два місяці повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Читайте також: Володимир Кличко лютує! Навіть на Великдень Путін бомбить Україну

"Багато було викликів. Кожен може розповісти зі свого боку, що найважче. Хтось проводив тижнями в бомбосховищі, під землею, хтось у цей момент був у таких умовах, коли треба було евакуювати свою сім'ю, дітей.

У Києві завжди була електрика, водогін, тепло. І в мене таке враження було в перші дні, що вдень та вночі йшов сніг, було холодно, але молоді люди, навіть дівчата, стояли годинами, днями, цілодобово для того, щоб отримати зброю.

Бажання захищати столицю та патріотизм у цей момент був. Я пишаюся ними, бо мали бажання не втекти кудись, а захищати місто", – сказав Віталій Кличко в ефірі каналу Україна 24.