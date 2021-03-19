Що таке Усик: боксер показав, як молотить суперників, але деяких вшанував

В останні дні в Мережі набрав популярність флешмоб під назвою "Що таке..." У відеороликах під бойову музику показують кадри на певну тему. Днями збірна України отримала відеогімн, від якого мурашки йдуть по шкірі. Вирішив собі створити вражаючий відеоряд і наш боксер Олександр Усик.

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Суперважковаговик похвалився своїми успішними боями на рингах в різних куточках планети і на своїй сторінці в Instagram запропонував шанувальникам назвати наступного опонента. А також назвати місце, де має відбутися його черговий бій.

Нагадаємо, найближчим часом Усик в поєдинку за титул тимчасового чемпіона за версією WBO повинен зійтися з британцем Джозефом Джойсом. Уже відомо, що промоутер Едді Гірн готовий привезти Джойса до Києва.

Поки ж Олександр тренується в Києві. Сьогодні в мережах він представив трьох, по всій видимості, найсильніших на його думку бійців суперважкого дивізіону в незвичному образі. На портретах Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Деонтей Вайлдер і сам Усик зображені справжніми воїнами. Ентоні – навіть зі зброєю.

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Дивіться, як Олександр кидає м'яч вагою 12 кг:

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