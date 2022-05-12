Що буває з тими, хто тікає від смерті? Боксер все пояснив

Срібний призер Олімпійських ігор Денис Берінчик зробив кілька яскравих фотографій у Запоріжжі на тлі черепах

Берінчик захищає Україну від рашистів

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик захищає батьківщину від російських окупантів. Раніше прославлений боксер побував у Тростянці, де показав наслідки "русского мира". А тепер Берінчик зробив кілька фото в Запоріжжі.

"Хто біжить від смерті, той біжить на зустріч до неї", – підписав свої знімки у Instagram Берінчик.

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Довідка "Сьогодні"

Денис Берінчик народився 5 травня 1988 року у Краснодоні, Луганській області – український боксер-професіонал. Срібний призер Олімпійських ігор 2012 року, срібний призер чемпіонату світу-2011. Чинний чемпіон за версією WBO International у легкій вазі та колишній чемпіон за версією WBO Oriental у легкій вазі.

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Свій останній поєдинок на профі-рингу провів 18 грудня 2021 року у Броварах. Переміг за очками росіянина Ісу Чанієва. Усього провів 16 боїв та всі виграв.