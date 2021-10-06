6 жовтня 21:45
Італія --
Іспанія --
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Чисто Усика не здолати! Джошуа порадили додати бруду

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
6 жовтня, 15:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Девід Хей розповів своєму співвітчизнику Ентоні Джошуа, що тому потрібно змінити для перемоги в реванші з Олександром Усиком
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Зірки боксу продовжують перемивати кісточки Ентоні Джошуа після його сенсаційної поразки Олександру Усику на лондонському стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.

Засмучений результатом того протистояння британець Девід Хей вирішив дати кілька порад Джошуа, як у повторному поєдинку схилити шальки терезів на свою користь.

Реклама

"Поразка Джошуа від Усика стала для мене шоком. Три пояси полетіли до України. У реванші Ентоні потрібно бути більш силовим", – заявив Boxing Social Хей.

"Так, це було сміливо з боку Джошуа – він спробував перебоксувати того, кого вважають значно кращим боксером, ніж він сам".

"Але замість цього Джошуа потрібно було робити те, що робив з Усиком Чісора, – зближуватися, задиратися з ним, навалюватися на нього всією своєю масою. Те, що робив Леннокс Льюїс з хлопцями менших розмірів – Девідом Туа і Томмі Моррісоном. Те, що Володимир Кличко робив зі мною. У нього ж перевага у вазі".

Володимир Кличко vs Девід Хей
Володимир Кличко vs Девід Хей / Фото: Getty Images

Реклама

"Але Джошуа відкинув всі свої козирі і вирішив позмагатися з Усиком в майстерності".

"Ентоні надмірно покладався на любительську техніку. Це був більше аматорський бокс. Це нагадувало перегляд фіналу Олімпіади. Вони мірялися навичками. Все було чисто. Ніяких зіткнень головами, ліктів, обіймів, поштовхів, ударів по потилиці. Бій був чистим, немов фінал Олімпіади, але так ти не переможеш такого суперника, як Усик".

Реклама

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа має відбутися не пізніше 25 квітня.

Варіантами місця проведення повторного бою називають Велику Британію, Київ і Близький Схід.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Битва супертяжів
9 жовтня
До бою Ф'юрі - Уайлдер
Прогноз на бій
ТОП-матчі

Італія

Сьогодні

21:45

Іспанія

2.32

3.18

3.70

Бельгія

Завтра

21:45

Франція

3.19

3.28

2.48

Фінляндія

9 жовт

19:00

Україна

3.76

3.42

2.18
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Субота, 16 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти