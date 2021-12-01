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Чемпіон викликав на бій Ломаченка. Потрібно погоджуватися

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
1 грудня, 11:20
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Володар чемпіонського титулу WBC у легкій вазі Девін Хейні готовий зустрітися з колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях
Хейні готов битися з Ломаченком
Хейні готов битися з Ломаченком

Якщо раніше Василь Ломаченко міг перебирати суперниками, то тепер без чемпіонських поясів він мало кому цікавий.

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Тому щоб знову стати чемпіоном, потрібно чіплятися за будь-який шанс. І такий шанс готовий надати українцеві чемпіон WBC у легкій вазі американець Девін Хейні.

"Будь-який з великих боїв у легкій вазі зробить мою кар'єру більш значущою – Теофімо Лопес, Джервонта Девіс, Василь Ломаченко. Цих хлопців поважають. Перемоги над ними дозволять мені потрапити до списку pound-for-pound та зміцнять мої позиції.

Я роками викликав Ломаченка на бій. Я хочу битися з найкращими. Я говорив про це і ладен битися з будь-яким суперником.

Я нікого не уникаю. Я хочу вийти на ринг і випробувати свої навички з найкращими бійцями", – сказав Хейні у коментарі Last Stand Podcast with Brian Custer.

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23-річний Хейні на профі рингу провів 26 боїв та всі виграв. 4 грудня він захищатиме титул у бою проти Джозефа Діаса.

Ломаченко 11 грудня зустрінеться з Річардом Коммі .

Ломаченко vs Коммі
Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram

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