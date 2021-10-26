Колишня наречена Кличка знову кудись зникла

Голлівудська актриса Хейден Панеттьєр після довгої перерви повернулася до соцмереж, але потім знову перестала робити записи до Instagram

Хейден і Володимир три роки тому розійшлися

З весни Хейден Панеттьєр не було у Instagram. І тут на початку жовтня голлівудська акторка опублікувала своє фото. Колишня Кличка виглядала чудово після салону краси.

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Потім був ще один пост. Самомотивації.

"Я – потужна, добра, впевнена, прекрасна, сильна, здатна, вдячна. Я – це я", – написала Хейден.

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І ось знову тиша. Шанувальники Панеттьєр переживають, як би дівчина знову не зірвалася і не захопилася спиртним.

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Нагадаємо, у Хейден та Володимира Кличка у 2014 році народилася донька Кая Євдокія, але у 2018-му пара розпалася.

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/ Фото: Twitter

Після розставання дівчина звикла до алкоголю. Апогеєм розгульного життя став конфлікт із бойфрендом Браяном Хікерсоном, який побив її у нічному клубі. До того ж це був не перший випадок рукоприкладства!

Хікерсон за побиття колишньої нареченої Кличка навіть потрапив за ґрати, проте Хейден його вибачила, і тепер пара намагається побудувати відносини з чистого листа.