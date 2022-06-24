Буде рубка. Непереможений український боксер повернеться до рингу

Бронзовий призер Олімпіади-2012 Тарас Шелестюк планує в серпні місяці провести свій наступний поєдинок

Тарас Шелестюк / Фото: Twitter

Українських уболівальників боксу у серпні очікують неймовірні поєдинки. 20 числа відбудеться реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Але це ще не всі сюрпризи для фанів боксу.

Непереможений боксер напівсереднього дивізіону Тарас Шелестюк планує у серпні повернуться до рингу. Серед можливих суперників українця називаються топ-бійці Конор Бенн (21-0, 14 KO) та Верджіл Ортіс-молодший (18-0, 18 KO).

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Але є велика ймовірність, що 36-річний боксер проведе реванш проти венесуельця Габріеля Маестре (4-0-1, 3 КО), повідомляє Luckypunch.net.

Нагадаємо, у березні Тарас Шелестюк провів поєдинок проти Габріеля Маестро. За підсумками 10 раундів судді нарахували нічию. З чим категорично не погодився наш боксер.

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Тарас Шелестюк живе та тренується у США. На профі-рингу він провів 20 боїв – 19 перемог та одна нічия. У любителів Тарас брав бронзу Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

/ Фото: Instagram

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Також ми повідомляли, що Денис Берінчик у жовтні зустрінеться із французьким чемпіоном. Українець вийде у ринг проти володаря титулу EBU Айвана Менді.